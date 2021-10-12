9 ile bölünebilme kuralı nedir? 9 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

3 ile bölünebilme kuralını bilenler 9 ile bölünebilme kuralı ispatında da aynı yöntemi uygulayabilir. 9 ile bölünebilme kuralı bölünebilme kurallarının en basitidir. Kuralın tanımını ve vereceğimiz soru çözümleriyle sıcağı sıcağına daha iyi anlayıp rahatça işlem yapabileceksiniz.

9 ile bölünebilme kuralı nedir?

İki ya da daha fazla basamaklı herhangi bir sayının tüm rakamlarının toplamı 9'un katı ise bu doğal sayı 9'a kalansız bölünebilmektedir. Kalanı bulma işlemi için de o doğal sayının toplamının 9'a bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 9'a bölümünden kalan sayı odur.

9 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 66587229 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

6+6+5+8+7+2+2+9 = 45

4+5 = 9

9'un 9 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani 66587229 sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir.

9 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Dört basamaklı 26a8 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise a'nın alabileceği değerler nedir?

Cevap:

26a8 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise,

2+6+a+8 = (16+a)'nın da 9 ile bölümünden kalanın 4 olması gerekmektedir.

(16+a)'nın 9'un katı olabilmesi için bu sayının 18 olması gerekmektedir.

Kalanın 4 olması için ise a sayısının alacağı değer 6 olmalıdır.

9 ile bölünebilmeyle ilgili diğer bölünebilme kuralları

2 ve 9'a bölünebilen her sayı 18'e,

4 ve 9'a bölünebilen her sayı 36'ya,

8 ve 9'a bölünebilen her sayı 72'ye kalansız bölünmektedir.

Yukarıda vermis olduğumuz kuralı uygulayabilmek için iki sayının da aralarında asal olması gerekmektedir. Örneğin bir sayı 4 ve 8'e tam bölünüyor ise 32 ile tam bölünüyor diyemeyiz. 4 ve 8 aralarında asal olmadığı için 8'e bölünen her sayı 4'e de tam bölünmektedir.