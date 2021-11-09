9 Kasım koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor! 9 Kasım korona tablosu ve güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

9 Kasım korona tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm detaylar şöyle;
VAKA SAYISI: 27 bin 824
VEFAT SAYISI: 187
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255
VAKA SAYISI: 25 bin 304
VEFAT SAYISI: 200
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852
VAKA SAYISI: 27 bin 474
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584
VAKA SAYISI: 28 bin 193
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837