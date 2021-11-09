Haberler Yaşam Haberleri 9 Kasım koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor! 9 Kasım korona tablosu ve güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:30 Son Güncelleme: 9.11.2021 19:30

9 Kasım koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor! 9 Kasım korona tablosu ve güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

9 Kasım koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor! 9 Kasım korona tablosu ve güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

Yurt ve dünyada etkilerini 1 yıldan fazla süredir gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden duyurulan en son koronavirüs tablosu verilerine göre 27 bin 824 kişi koronavirüs testi sonrasında pozitif sonuç alınmasıyla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan 9 Kasım korona tablosu verileri merak konusu olarak “9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları ve tüm son dakika detayları.

9 Kasım korona tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 9 KASIM KORONA TABLOSU VERİLERİ - VAKA VE VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm detaylar şöyle;

8 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 824

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255

7 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 304

VEFAT SAYISI: 200

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 474

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584



5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 193

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201



4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

3 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 764

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366

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9 Kasım koronavirüs tablosu son dakika belli oluyor! 9 Kasım korona tablosu ve güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları
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