9 Kişinin öldüğü YHT faciası davasında bilirkişi raporu çıkmadı

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen yüksek hızlı tren (YHT) kazasında, Ankara'dan Konya'ya giden trenin Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz lokomotif ile kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi yaralanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

YETKİLİLERİN YARGILANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Olaya ilişkin 4 Mart'ta görülen önceki duruşmada, sanıkların ve taraf avukatlarının beyanları alınmış, bilirkişi raporundaki çelişkiler ve eksiklikler tartışılmıştı. Müşteki avukatları yargılamanın uzamasına tepki gösterirken, sanıklar raporun hatalı ve eksik olduğunu savunmuştu. Ayrıca bazı avukatlar, dosyada genel müdür seviyesindeki yetkililerin de sorumluluk kapsamında yargılanması gerektiğini ifade etmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Bugün Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, kazaya ilişkin bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığı belirtilirken, mahkeme heyeti raporun beklenmesine karar verdi ve davayı 15 Eylül'e erteledi.