9 saatlik infaz nöbeti

İstanbul Kağıthane'deki cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, öldürülen 25 yaşındaki Burak Tunçel, aracına bindiği sırada 3 saldırgandan 2'sinin kalaşnikoflarla açtıkları ateşin hedefi oldu. Ekipleri şüphelilerin Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirledi. Saldırganların saat 03.00 sıralarında aracın bulunduğu noktaya geldikleri, siyah bir otomobili Tunçel'in aracının yanına park ederek yaklaşık 9 saat boyunca pusuda bekledikleri tespit edildi.Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için 2 saat içerisinde Göktürk, Sultangazi, Bağcılar ve Pendik arasında 5 farklı araç değiştirdikleri saptandı. Öte yandan infaz edilen Burak Tunçel'in 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' başta olmak üzere 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.