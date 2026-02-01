9 yıldır aranan sapık yakalandı: Cinsel saldırıdan 10 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan hükümlü şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, 2011 yılında İstanbul'da meydana gelen nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 8 Aralık 2017 tarihinden bu yana aranan Özgür Ç.'nin Küçükçekmece ilçesinde bulunduğu belirlendi.

YILLAR SONRA İZİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 7 yıldır firari durumda olan ve farklı adreslerde saklandığı tespit edilen hükümlü şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, şahsın nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir adli makamlarca arandığı bir kez daha teyit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan hükümlü Özgür Ç., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Sefaköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından şahsın cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

KARARLILIK MESAJI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, kamu düzenini bozan suçluların tek tek yakalanacağını ifade etti.