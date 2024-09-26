90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bir ülkeden başka bir ülkedeki hatla telefon görüşmesi yapabilmek için kullanılan kodlar vardır. Bu kodlar ait oldukları ülkeleri uluslararası aramalarda temsil etmektedir. Ülkelerin telefon kodları araştırılırken bireyler sıklıkla 90 nerenin kodu merak etmekte ve +90 neresi, hangi ülkeye ait sorularına yanıt aramaktadır.

90 Nerenin Kodu?

Ülkemizin yani Türkiye Cumhuriyet'inin uluslararası telefon kodu +90'dır. Yurt dışında bir hatta gelen aramada, arayan numaranın başında +90 kodu varsa şayet o arama Türkiye'den yapılmakta ya da Türkiye'ye ait bir GSM operatöründen yapılmaktadır. Yine başka bir ülkeden Türkiye'de sabit ya da cep telefonu hattı aranacağı zaman numaranın başına 90 kodu eklenmelidir. Aksi takdirde hatlar arası bağlantı kurulamamaktadır.

+90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası görüşmelerde kullanılan telefon kodlarından biri olan +90 Türkiye'ye ait bir koddur. Bu kod 1988 yılında telefon numaralarına yapılan düzenleme ile numaranın en başına ek olarak getirilmiş, ülkemizin uluslararası telefon kodu olmuştur. Ülkemize ait sabit hatlar ya da GSM operatörlerine ait hatlar yurt dışından aranacağı zaman ilk olarak +90 kodu yazılır, ardından alan koduyla birlikte numaranın tamamı yazılır.