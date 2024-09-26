Haberler Yaşam Haberleri 90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
Giriş Tarihi: 26.9.2024 16:56 Son Güncelleme: 26.9.2024 16:56

90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+90 kodu birçok kişinin en sık gördüğü ve tanıdık olan telefon kodudur. Ülkeler arası telefon görüşmelerinde ülkeleri temsil eden kodlar hakkında fikir sahibi olmak hemen herkesin işine yarayacaktır. Özellikle 90 nerenin kodu, +90 neresi ve hangi ülkeye ait sorularının cevaplarını bilmek yurt dışı bağlantıları olan kimseler için oldukça önemlidir.

90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bir ülkeden başka bir ülkedeki hatla telefon görüşmesi yapabilmek için kullanılan kodlar vardır. Bu kodlar ait oldukları ülkeleri uluslararası aramalarda temsil etmektedir. Ülkelerin telefon kodları araştırılırken bireyler sıklıkla 90 nerenin kodu merak etmekte ve +90 neresi, hangi ülkeye ait sorularına yanıt aramaktadır.

90 Nerenin Kodu?

Ülkemizin yani Türkiye Cumhuriyet'inin uluslararası telefon kodu +90'dır. Yurt dışında bir hatta gelen aramada, arayan numaranın başında +90 kodu varsa şayet o arama Türkiye'den yapılmakta ya da Türkiye'ye ait bir GSM operatöründen yapılmaktadır. Yine başka bir ülkeden Türkiye'de sabit ya da cep telefonu hattı aranacağı zaman numaranın başına 90 kodu eklenmelidir. Aksi takdirde hatlar arası bağlantı kurulamamaktadır.

+90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası görüşmelerde kullanılan telefon kodlarından biri olan +90 Türkiye'ye ait bir koddur. Bu kod 1988 yılında telefon numaralarına yapılan düzenleme ile numaranın en başına ek olarak getirilmiş, ülkemizin uluslararası telefon kodu olmuştur. Ülkemize ait sabit hatlar ya da GSM operatörlerine ait hatlar yurt dışından aranacağı zaman ilk olarak +90 kodu yazılır, ardından alan koduyla birlikte numaranın tamamı yazılır.

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90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
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