900 bin lirası buhar oldu! Gazi askeri ‘bankacıyız’ diyerek dolandırdılar

İstanbul'da yaşayan gazi astsubay Bekir Y. (52) 20 gün önce '0800'lü danışma hattından arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli, Bekir Y.'nin dolandırıldığını, banka hesaplarının boşaltıldığını, güvenliği için hesabına bloke konulacağını söyledi. Şüpheli, kredi kartının kapatılıp hesabının güvenliği için Bekir Y.'nin telefonuna gelen şifreleri istedi.

Paniğe kapılan Bekir Y., şifreleri söylemesi üzerine kredi kartı ve banka hesaplarında bulunan 900 bin TL şüpheli kişilerce ele geçirildi. Bekir Y.'nin hesabından 250 bin lira şüpheli Aladdin Y.'nin hesabına aktarıldı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Bekir Y., şikâyetçi oldu. Savcılık dilekçesinde Bekir Y., şifreyi paylaştıktan sonra 3 ayrı seferde hesabından 650 bin TL'lik harcamalar yapıldığını, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin adına şüphelilerce 250 bin TL'lik kredi tanımladığını söylediğini dile getirdi. Aladdin Y. gözaltına alınıp sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.