900 gram doğan Elisa bebek hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan Kübra Kır, gebeliğinin 28. haftasında sancıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde erken doğum yaptı. Prematüre olarak 900 gram dünyaya gelen, beyninde kanama ve sıvı olan Elisa bebek ve ikizi Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilerek yenidoğan ünitesinde yoğun bakıma alındı. İkiz kardeşi iki günlükken yaşam mücadelesini kaybeden Elisa bebek, yoğun bakımdaki 4 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Kübra Kır, "O süreç benim için çok zordu, doktorlar hep benim yanımda oldu ve desteklediler." dedi.