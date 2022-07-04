Haberler Yaşam Haberleri 9034 Vergi Kodu Nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Demek, Kim Öder?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 18:04 Son Güncelleme: 4.7.2022 18:06

9034 Vergi Kodu Nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Demek, Kim Öder?

9034 Vergi Kodu Nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Demek, Kim Öder?

Ülkemizde, her ay ve üç ayda bir olmak üzere değişik periyotlarda alınan vergiler vardır. Vergi ödemekle yükümlü olanların, belirtilen tarihlerde bu ödemeleri yapmaları gerekir. Vergiler, vatandaşların ayırt edebilmeleri için çeşitlerine göre kodlandırılmıştır. 9034 vergi kodu nedir diye soruyorsanız, bu motorlu taşıtlar vergisidir. Mükellefleri yakından ilgilendiren bu vergi ile ilgili merak edilen pek çok şey vardır. Nedir ve nasıl ödenir diye soranların sayısı da bir hayli fazladır. 9034 vergi kodu hakkında merak edilenler yazımızda…

9034 vergi kodu nedir diye merak ediyorsanız eğer, bu motorlu taşıtlar vergisi anlamına gelir. Trafik şubeye kaydı bulunan tüm motorlu taşıtlar için Karayolu Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre vergi ödenir. Belirli zaman dilimleri içinde verilmesi gerekir. Motorlu araç sahipleri senede iki kez olmak üzere bu ödemeyi yapmak zorundadır. Söz konusu sadece kara taşıtları değil, helikopter ve özel uçak gibi hava araçları ile tekne ve yat gibi motorlu deniz taşıtları için de vergi verilmesi şart kılınmıştır. Ülkemizde özel araç kullanımının fazla olmasından dolayı, motorlu taşıtlar vergisi çoğu insanı yakından ilgilendiren bir konudur. Nasıl ve ne zaman yatırılması gerektiği iyi bilinmelidir. Çünkü geciken tüm ödemeler için faiz işlenir. İşte 9034 vergi kodu ödemesi ile ilgili ayrıntılar…

9034 Vergi Kodu Hangi Verginin Kodudur?

9034 vergi kodu, motorlu taşıtlar vergisidir ve araç sahibi herkes bu verginin mükellefidir. Devlete, yılda iki kez olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi için ödeme yapılır. Verilen miktar, kullanılan aracın büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Araç satın alan her birey, bu durumu devlete bildirmek ve trafik şubelere kayıt yaptırmak zorundadır. Aksi halde, vergi ödemeyerek hukuken suç işlemiş olur. Resmi olarak kaydı tamamlanan araçlar, Karayolları Trafik Denetleme Kanunu'nun belirlemiş olduğu usullere göre ödeme yapar.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Trafik sicil kaydı yaptıran her araç sahibi, motorlu taşıtlar vergisi vermekle yükümlü olur. Yılda iki kere, 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılır. Ödemeler;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası olan www.gib.gov.tr'den,
  • Vergi dairesi müdürlüklerinden,
  • E-devlet üzerinden,
  • Anlaşmalı bankalar ile yapılabilir.

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9034 Vergi Kodu Nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Demek, Kim Öder?
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