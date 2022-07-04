9085 Vergi Kodu Nedir? 9085 Trafik Cezası Nedir, Nereye Ödenir?

9085 vergi kodu nedir diyorsanız, bu kod trafik cezası vergisidir. Motorlu taşıt kullanıcılarının, trafikte yaptığı ihlallerin bedeli olarak devletin talep ettiği ücrettir. Alınan tüm vergiler, kamu yararı için kullanılır. Vergi dairelerinde 9085 vergi kodlu borcunuz olduğu bildirilirse, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Kara Yolları Trafik Kanunu ile ilgili bir ihlal yaptığınız anlamına gelir. Bu vergi, diğerlerinden farklı olarak ödenmesi mecburi olan bir kural değildir. Kişilerin, trafik esnasında kurallara uymaması nedeniyle ödemek zorunda olduğu bir cezadır. Bu yönüyle diğer vergilerden ayrılır. Çünkü trafik cezası verilmesi istenen bir durum değildir. Aksine, kamu can ve mal güvenliğinin riske atılması söz konusudur. İşte 9085 vergi kodu ödemesiyle ilgili ayrıntılar…

9085 Vergi Kodu Hangi Vergiye Aittir?

9085 vergi kodu, motorlu araç kullanan her vatandaşı yakından ilgilendiren bir vergi türüdür. Vergiler, temelde mal ve hizmet karşılığında devletin istediği ödemeler anlamına gelse de, burada durum farklıdır. 9085 vergi kodu yani trafik cezası vergisi, mutlaka düzenli olarak yatırılması beklenen bir vergi türü değildir. Bir trafik suçunun cezalandırılması için talep edilen ücrettir.

Trafik cezasına çarptırılan kişilerin yapmış oldukları ödemelerdir. Bundan dolayı, yılın belirli bir zamanında kesin olarak yatırılması beklenmeyen bir vergidir. Trafik suçu ne zaman işlendiyse, o aralıklarda verilmesi gerekir.

Trafik Cezası Vergisi Nasıl Ödenir?

Her araç sahibinin, ödemesi gerekebilecek olan 9085 vergi kodlu trafik cezası vergisini ödemenin birkaç yolu vardır. Bunlar:

Vergi daireleri,

Ptt şubeleri,

Banka şubeleri veya bankaların online şubeleridir.

Ödemelerin geciktirmeden zamanında yatırılması, %25 oranında bir indirimin yapılmasını sağlar. İndirimden yararlanmak için trafik cezasının verildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içerisinde yatırılmalıdır.