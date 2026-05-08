91 yaşındaki Pembe teyze evinden muayene oldu

Giriş Tarihi: 8.05.2026

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Uzaktan Sağlık Hizmeti" kapsamında, Kahramanmaraş'ta yaşayan 91 yaşındaki Pembe Halis, evinden çıkmasına gerek kalmadan aile hekimiyle görüntülü görüşerek muayene oldu. Alzheimer, hipertansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Pembe Teyze, Aile Hekimi Dr. Kerim Sezer Tanrıbilir ile online ortamda şikâyetlerini dile getirdi. Dr. Tanrıbilir de ilaçları sistem üzerinden reçete etti. Pembe Teyze, "Oturduğum yerden muayene oldum, ilaçlarımı aldım. Allah razı olsun" diyerek uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

