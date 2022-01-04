911 Kimin Numarası? 911 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Çağrı Merkezleri özellikle de acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Her yaşanan durum ve konu için özel çağrı merkezi numarası bulunmaktadır. Bu sayede vatandaş birçok yer ile iletişim kurmak yerine tek ve yetkili birim ile kontak kurup gerekli işlerini halledebilmektedir. Peki, 911 nerenin numarasıdır? İşte, tüm detaylar?

911 Nerenin Numarası?

911 nolu telefon tıpkı Türkiye'deki 112 gibi Amerika'ya ait genel acil numarasıdır. Bu telefon Amerika'da ambulanstan yangına kadar pek çok acil durumlarda kullanılabilmektedir.

911 Türkiye'de de Kullanılıyor Mu?

911 nolu telefon Türkiye'ye ait bir telefon numarası değildir. Ancak yurt dışından gelen yabancıların 112 Acil numarasını bilmemelerine karşı 911 nolu telefonu çevirdiklerinde 112 Acil numarasına yönlendirilmektedirler. Böylece yabancılar acil bir durumda 911 üzerinden 112 ile iletişim sağlayarak yardım isteyebilmektedirler.

911 Ne İşe Yarar?

911 acil durumlar numarası olduğundan ambulans, polis, yangın vb. durumlarda yardıma ihtiyaç duyulduğu zaman aranan bir numaradır. Bu gibi durumlarda 911 numarası aranırsa ilgili kişiler vatandaşa yardımcı olmakta ve hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmektedir.