93 Nerenin Kodu? +93 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefon alan kodları, uluslararası telekomünikasyon standartlarına göre belirlenir. Bu kodlar, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenir ve atanır. ITU, ülkelerin coğrafi konumlarına, nüfus yoğunluklarına ve telekomünikasyon altyapılarına göre bu kodları tahsis eder. Uluslararası aramalarda ülkeleri tanımlamak için kullanılan kodlardan biri olduğu için 93 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait öğrenmekte fayda vardır.

93 Nerenin Kodu?

Uluslararası telefon kodu +93, Asya kıtasında yer alan Afganistan'a aittir. Afganistan, Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır. Ayrıca, Pakistan ile İran gibi ülkelerle komşudur. Başkenti Kabil olan bu ülkenin nüfusu, yaklaşık 40 milyon kişiden oluşmaktadır. Telefonunuza +93 veya 0093 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelir ise Afganistan'da alınmış bir telefon hattından gelmekte olduğunu söylemek mümkündür. Uluslararası telefon kodları, ülkeler arası iletişimde büyük rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak, her ülkenin kendine özgü bir alan kodu bulunmaktadır. Tıpkı Türkiye'nin telefon kodu +90 olduğu gibi, Afganistan'ın da +93 numaralı alan kodu vardır.

Afganistan Nerede?

Afganistan, Orta Asya'nın güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğusunda ve güneyinde Pakistan, batısında İran, kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, kuzeydoğusunda ise Çin bulunmaktadır. Ülkenin yüzölçümü yaklaşık 652.000 km²'dir ve büyük bir kısmı dağlık arazilerden oluşmaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Kabil'dir.

Afganistan, tarih boyunca birçok medeniyetin ve devletin ilgisini çekmiştir. Stratejik konumu nedeniyle de sıkça istilalara uğramıştır. 1919 yılında İngiltere ile imzalanan Ravalpindi Antlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır. Günümüzde yaklaşık 40 milyonluk bir nüfusa sahip olan Afganistan'da, Peştunlar, Tacikler, Hazaralar ve Özbekler gibi çeşitli etnik gruplar yaşamaktadır.