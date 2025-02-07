931 tarihi esere el konuldu… Anadolu Selçuklu sikkelerini satışa sundular…

Seri "Tarihi Eser" operasyonlarını İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih ve Küçükçekmece İlçeleri'nde dört adrese yapılan seri baskınlarda altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 13. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemi'ne tarihlenen ve Anadolu topraklarımız üzerinde kadim Türk varlığımızın sembolü olarak kabul edilen Aslan ve Güneş Tasviri damgası bulunan 81 adet gümüş sikke grubu, Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma Dönemi'ne ait cami ve medreseler başta olmak üzere dini yapılardan sökülmüş, Vakıf eseri olarak tescillenmiş, ibadethanelerden çalınma yoluyla elde edilmiş 35 taşınmaz karo parçası, üzerinde Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık Dönemi'ne ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 ikona ele geçirildi. Roma/Yunan İmparatorluğu Dönemleri'ne ait antik şehirlerden çalındığı değerlendirilen mermer heykel bacağı, Bizans İmparatorluğu Dönemi'ne ait genellikle lahit mezarların içerisinde bulunan yedi adet cam süs eşyası olmak üzere toplamda 931 adet eser/obje bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Milli Saraylar Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi. El konulan tarihi eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilen tarihi eserleri inceledi ve operasyonla ilgili bilgi aldı. Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Suç ve suç unsurlarına yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; söz konusu tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan şüphelileri "Bilirkişi" kılığına girerek ve sikkeleri inceleyerek yakaladı.