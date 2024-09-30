94 Nerenin Kodu? +94 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bir ülkeye telefonla ulaşmak istenildiğinde, uluslararası telefon kodunu kullanmak mecburidir. Zira alan kodları farklı ülkeler arasında yapılan aramalarda doğru bağlantı sağlar. Bu kodlar ITU tarafından atanır ve bölgelere göre değişir. Güney ve Orta Asya ülkelerinin bazılarının kodları 9 ile başlar. Pakistan'ın kodu +92, Burma'nın alan kodu ise +95'tir. Bu noktada merak edilen soru ise +94 neresi, hangi ülkeye ait ya da 94 nerenin kodu olmaktadır.

94 Nerenin Kodu?

Her ülkenin bulunduğu coğrafyaya göre uluslararası telefon kodu o ülkeye özgüdür. Genellikle belirli bir bölgede bulunan ve coğrafi olarak birbirine yakın olan ülkelerin kodları aynı sayı ile başlatılmıştır. Örneğin Güney Asya ve Orta Asya ülkelerinin uluslararası telefon kodları 9 ile başlar. Bazı ülkelerin bu özel numaraları iki haneli iken bazılarının ise üç hanelidir. Zira Güney Asya'da bulunan Hindistan'ın kodu +91 iken Nepal'in kodu +977'dir. 94 ya da +94 kodu ise yine Asya'nın güneyinde yer alan ve bir ada ülkesi olan Sri Lanka'ya aittir.

Türkiye'den Sri Lanka Telefonla Nasıl Aranır?

Türkiye'den ülkenin hangisi olduğu fark etmeksizin bir başka ülkeyi ararken uluslararası telefon kodlarını kullanmak zorunludur. Bu durumda, aramak istediğiniz ülkenin kodunu bilmeniz gerekir. Eğer Sri Lanka'daki sabit bir hattı aramak istiyorsanız bunu aşağıdaki dört adımı izleyerek gerçekleştirebilirsiniz;

Türkiye'den başka bir ülkeyi aramak için 00 (çift sıfır) çıkış kodunu tuşlayın. 94 ya da +94 olan Sri Lanka ülke kodunu tuşlayın. Ulaşmak istediğiniz şehrin alan kodu ne ise onu tuşlayın. Aramak istediğiniz telefon numarasını girerek aramayı başlatabilirsiniz.

Bangladeş'te bulunan bir cep telefonu sahibine ulaşmak için şehir koduna ihtiyacınız yoktur. 00 ve 94 ülke kodunun ardından direkt cep telefonu numarasını yazabilirsiniz.