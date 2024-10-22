95 Nerenin Kodu? +95 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışından arama geldiğinde bu numaranın yabancı olduğunu anlamak için ilk olarak telefon başında "+" ile yazılan koda bakmak gerekir. Kod eğer Türkiye'deki operatörlerden ya da şehir alan kodlarından değil ise yabancı olduğunu tahmin edebilirsiniz. +95 rakamı da yabancı ülkelerden birine ait uluslararası telefon kodudur. 95 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait sorusunun cevaplarını araştırarak hangi ülkeden arandığınızı öğrenebilirsiniz.

95 Nerenin Kodu?

Her ülke için farklı bir telefon kodu vardır ve bu kodlara bakarak yapılan aramaların hangi ülkeye ait olduğu kolayca anlaşılabilir. 95 telefon kodu da yurt dışına ait olan kodlardan biridir. Eğer telefona gelen aramadaki numaranın başında +95 yazıyor ise bu aramanın yurt dışından geldiğini anlamak kolay olur.

95 kodu Güneydoğu Asya'da yer alan Burma'ya ait olduğunu söylemek mümkündür. Buranın resmi adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Bu ülkede bulunan kişileri aramak için normal telefonlarının başına +95 kodunu eklemek gerekir.

+95 Hangi Ülkeye Ait?

Burma yani Myanmar Birliği Cumhuriyeti'nden arama geldiğinde numaranın baş tarafında +95 kodunu görmek gerekir. Yurt dışında bir arama yapmak için öncelikle arama yapılan ülkenin kodu yazılır. Daha sonra ise arama yapılmak istenilen ülkenin kodunu yazmak gerekiyor. Sonraki numaralar ise alan kodu ve kişilerin telefon numarası yazılır. Varsa bölgesel kodun da yazılması gerekir. Böylece uluslararası telefon görüşmesi yapılabilir.