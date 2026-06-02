95 yüzme alanına sürekli denetim

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonu'nca bu yıl 95 yüzme alanının belirlendiğini bildirdi. Güner, "Vatandaşlar 'yuzme. saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler" dedi. İstanbul'da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de olduğunu vurguladı.

Yüzme alanları olarak belirlenen noktalardan bazıları şöyle: Burgazada Deniz Kulübü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı, Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak), Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak), Durusu Karaburun Arka Deniz, Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Büyükçekmece Albatros Sahili, Celaliye Halk Plajı, Gürpınar Sahili, Ağlayankaya Plajı, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi ve Akçakese Akkaya Plajı.