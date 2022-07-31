Haberler Yaşam Haberleri 96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 15:43

96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

96 Saat filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yabancı film seven izleyiciler; 96 Saat filminin konusu nedir, ne anlatıyor, oyuncuları kimler sorusuyla filme ilişkin aramaları hızlandırdı. Orijinal adı Taken olan yapımın IMDB puanı ve yapım yılı merak ediliyor. İşte Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı!

96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler sorusu; bu akşam ekrana gelecek olan filme dair aramaların başında geliyor. 96 Saat filminin konusu ve oyuncuları hayli merak edilirken, yapımın IMDB'den kaç puan aldığı da araştırılıyor. İşte aksiyon türündeki filme dair detaylar ve Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı…

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır.

TAKEN – 96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.

96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ

Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav soruları ve cevapları ÖSYM 2022 PDF İNDİR - KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
KPSS LİSANS SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ || 2022 KPSS lisans sınavı 1. ve 2. oturumu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimlere verildi, ne zaman verilecek, hangi tarihten itibaren geçerli?
Fındık fiyatları 2022 ne kadar oldu? Fındık fiyatları rakamları Başkan Erdoğan açıklaması ile belli oldu!
KPSS sınav yorumları GÜNCEL: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı? İşte sınava girenlerin yorumları!
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları 2022 tablosu! YÖK ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
ARKADAŞINA GÖNDER
96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA