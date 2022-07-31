96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler sorusu; bu akşam ekrana gelecek olan filme dair aramaların başında geliyor. 96 Saat filminin konusu ve oyuncuları hayli merak edilirken, yapımın IMDB'den kaç puan aldığı da araştırılıyor. İşte aksiyon türündeki filme dair detaylar ve Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı…
96 SAAT FİLMİNİN KONUSU
Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır.
TAKEN – 96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.
96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair
96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ
Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.