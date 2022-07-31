96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

96 Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler sorusu; bu akşam ekrana gelecek olan filme dair aramaların başında geliyor. 96 Saat filminin konusu ve oyuncuları hayli merak edilirken, yapımın IMDB'den kaç puan aldığı da araştırılıyor. İşte aksiyon türündeki filme dair detaylar ve Taken – 96 Saat filminin oyuncuları, konusu ve IMDB puanı…

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır.

TAKEN – 96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.

96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ

Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.