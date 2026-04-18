96 yaşındaki Refiye ninenin karaciğeri umut oldu

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen 96 yaşındaki Refiye Kıdal'ın karaciğeri, vasiyeti üzerine çocukları tarafından bağışlanarak Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya nakledildi. Beş çocuk annesi Refiye ninenin vasiyeti üzerine çocukları karaciğerini bağışladı. Yaşlı kadının karaciğeri, bir hastayı hayata bağladı. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra dört yıl önce eşini kaybetmesi üzerine memleketi Rize'ye gelen Refiye Kıdal, sağlığında organlarını bağışladı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıdal'ın karaciğeri, Malatya'da organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Rize'den yola çıktı. Rize Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatın ardından alınan karaciğer, kara yolu ile Rize-Artvin Havalimanı'na getirildi, ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Malatya'ya gönderildi.

"ANNEMİN VASİYETİYDİ"

Annesinin kararının kendilerine de sürpriz olduğunu belirten Hüseyin Kıdal, "Annemle babam yurt dışında yaşıyordu. Orada bu kararı vermişler. Mutlu olduk. Annemizi kaybettik ama böyle bir şey yapmasından mutlu olduk. Hiçbir hastalığı yoktu, beyin kanaması geçirdi. Aniden gelişen bir beyin kanaması. Süreç hızlı ilerledi, yoğun bir beyin kanaması yaşadık.

Onun sonunda işte cenazemizi beklerken böyle bir şey yaptığını söylediler. Biz de ailece karar verdik annemizin, babamızın bu kararına. İyi bir şey yapmış, insanların da yapmasında fayda var. Biz de karar verdik evlatlar olarak ailece, hepimiz yapacağız. Organ bildiğimiz kadarıyla Malatya'da organ bekleyen bir kardeşimize gidiyor. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

BU YAŞTA NAKİL İLK KEZ YAPILIYOR

96 yaşında bir insandan organ naklini ilk kez gerçekleştirdiklerine değinen Uzm. Dr. Mustafa Sakın, "İtalya'da, Amerika'da 100 yaş üzeri ve 100 yaş civarında vakalar var. Türkiye'de ise özellikle Rize için söylüyorum, Rize'de ilk vakamız, ilk hastamız 96 yaşında. Bizim işimiz hastalarımızı iyileştirmek, onun için uğraşıyoruz. Onun için çaba gösteriyoruz. Küçücük bir umudumuz bile olsa sonuna kadar her şeyi yapmakla yükümlüyüz ve yapıyoruz da" ifadelerini kullandı.