961 Nerenin Kodu? +961 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Özellikle Orta Doğu bölgesi, tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin kavşağında yer aldığı için, bölgeye ait alan kodları da dikkat çekicidir. Bu alan kodlarının ardında yer alan ülkeler, binlerce yıllık tarihe sahip olup, dünya kültürüne önemli katkılar sağlamışlardır. Bu coğrafyanın hem zengin bir tarihi mirasa sahip olması hem de günümüzde hâlâ stratejik bir önem taşıması, buraya ait her detayı daha ilginç kılar. 961 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi sorular bu ilginç detaylara ışık tutar.

961 Nerenin Kodu?

+961 alan kodu, Lübnan'a aittir. Lübnan, Orta Doğu'da, Akdeniz'in doğu kıyısında yer alan küçük ama oldukça stratejik bir ülkedir. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olan Lübnan, günümüzde de bölgesel ve uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır.

+961 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Lübnan'ın +961 alan kodu, ülkeye yapılan uluslararası aramalar için kullanılır. Küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen, Lübnan dünya ile olan güçlü iletişim bağlantıları sayesinde bölgesel bir ticaret ve finans merkezi haline gelmiştir.