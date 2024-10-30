Dünya genelinde her ülkenin kendine özgü telefon kodları bulunmaktadır. Bu kodlar, uluslararası aramalar yaparken hangi ülkeye ulaşmak istediğimizi belirlememize yardımcı olur. Ancak, son zamanlarda artan dolandırıcılık faaliyetleri, bazı telefon kodları ile gelen aramaların güvenilirliğini sorgulamamıza neden olmaktadır. Bu durumda 963 nerenin kodu, +963 neresi, hangi ülkeye ait bilmek işe yarayabilir.

963 Nerenin Kodu?

963 kodu, Suriye'nin uluslararası telefon kodudur. Bu kodla başlayan bir numarayı gördüğünüzde, aramanın Suriye'den geldiği anlaşılır. Ancak, son zamanlarda dolandırıcılar bu tür uluslararası kodları kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışabiliyor.

Özellikle tanımadığınız bir numaradan gelen aramalar dolandırıcılık amacı taşıyabilir, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir. +963 ile başlayan aramaların kaynağına ve arayan kişiye güvenmediğiniz sürece, bu aramaları yanıtlarken temkinli davranmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Suriye kodunu taşıyan bir arama aldığınızda, bu aramanın neden geldiğini ve kimden olduğunu araştırmak dolandırıcılığa karşı önemli bir önlem olabilir.

+963 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+963, Suriye'nin uluslararası telefon kodudur. Bu kodla başlayan bir numara, aramanın Suriye'den yapıldığı anlamına gelir. Ancak, günümüzde dolandırıcılar uluslararası numaraları kullanarak farklı ülkelerden arama yapıyor gibi görünebilir. Bu nedenle +963 ile gelen bir çağrıyı aldığınızda, aramanın gerçekten Suriye'den mi yoksa dolandırıcılık amacı taşıyan bir aramadan mı kaynaklandığını dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Tanımadığınız uluslararası numaralardan gelen çağrılara karşı temkinli davranmak en güvenli yaklaşımdır.