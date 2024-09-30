964 Nerenin Kodu? +964 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bir çağrının ya da mesajın başında 964 kodunu görebilirsiniz. Bu koda belirli bir ülkeye aittir ve bu çağrının o ülkeden geldiğini belirtir. Bu kod hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız 964 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait sorularının cevabını araştırabilirsiniz.

964 Nerenin Kodu?

+964 kodu, uluslararası telefon sisteminde Irak'a tahsis edilmiştir. Eğer bir numaranın başında +964 görüyorsanız, bu aramanın veya mesajın Irak sınırları içerisinden yapıldığını anlayabilirsiniz. Aynı şekilde, Irak'taki bir telefon numarasını aramak istediğinizde, numaranın başına +964 ekleyerek doğru bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

+964 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+964 kodu, Irak ile uluslararası iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası aramalarda bu kod kullanılarak Irak'a ulaşmak mümkündür.

Bir Irak telefon numarasını ararken, öncelikle +964 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Bu, aramanın doğru şekilde bağlanabilmesi için önemlidir.

Eğer Bağdat'ta birini aramak istiyorsanız, telefon numaranızı şu şekilde yazmalısınız:

+964 (Irak kodu) + 1 (Bağdat bölge kodu) + yerel numara

Sonuç olarak, +964 kodu, Irak'a ait olan uluslararası telefon kodudur ve bu kod, Irak ile iletişim kurmak isteyenler için kritik bir öneme sahiptir.