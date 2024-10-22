966 Nerenin Kodu? 966 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefon numaralarının başında yer alan ülke kodları, uluslararası aramalarda hangi ülkeye yönlendirildiğini gösteren önemli bilgilerdir. Dünya çapında farklı ülkelere atanmış bu kodlar, telefon rehberlerinde sıkça karşımıza çıkar ve her kodun belirli bir ülkeye ait olduğu bilinir. Bu kodlardan biri de +966'dır. Bu kodun hakkında bilgi almak için 966 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait soruları sorulabilir.

966 Nerenin Kodu?

+966, Suudi Arabistan'ın uluslararası telefon kodudur. Dünyadaki her ülkenin uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılan kendine özgü bir kodu vardır ve bu kodlar, ülkeler arası telefon trafiğini düzenlemek amacıyla ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından atanır. Suudi Arabistan'a yapılacak telefon aramalarında, ülke kodu olarak +966 kullanılmak zorundadır.

+966, Suudi Arabistan'a yapılan tüm uluslararası telefon görüşmeleri için kullanılan ülke kodudur. Yani, başka bir ülkeden Suudi Arabistan'daki bir numarayı aramak istediğinizde, arama yaparken bu kodu tuşlamanız gerekir. Örneğin, Türkiye'den Suudi Arabistan'a bir telefon araması yaparken, telefon numarasının başına mutlaka +966 eklenmelidir.

966 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

966, Suudi Arabistan'a ait uluslararası telefon kodudur. Bu kod, telefon aramalarında Suudi Arabistan'ı tanımlamak için kullanılır. Suudi Arabistan, Orta Doğu'da yer alan ve zengin petrol kaynaklarıyla bilinen bir ülkedir. Ülke, İslam dünyasının merkezi olarak kabul edilen Mekke ve Medine şehirlerine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çeker.

Uluslararası telefon aramalarında, Suudi Arabistan'ı aramak isteyenlerin +966 kodunu kullanmaları gerekmektedir. Bu kod, Suudi Arabistan'a yapılacak olan her telefon görüşmesinde, arama sırasında telefon numarasının başında yer almalıdır. Örneğin, Türkiye'den bir Suudi Arabistan numarasını ararken şu şekilde bir format kullanılır:

+966 (alan kodu) (numara)

Mobil Numaralar: +966 5xx xxx xxxx

Sabit Hatlar: +966 (alan kodu) xxx xxxx (örneğin: Riyad için +966 11 xxx xxxx)

Bu format, telefon görüşmeleri sırasında doğru numaraya ulaşmak için gereklidir.