967 Nerenin Kodu? 967 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin kendine özgü bir ülke kodu vardır. Bu kodlar, uluslararası telekomünikasyon sisteminde o ülkenin telefon numaralarını diğer ülkelerden ayırt etmek için kullanılır. Bu ülkedeki bir kişiyi aramak için, önce ülke kodunu (+967) ve ardından Yemen içindeki yerel numarayı tuşlamanız gerekir.Bazen insanlar yanlışlıkla o ülkeden bir numarayı arayabilir ve bu numaraya ait aramalar alabiliriz. 967 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait sorularıyla ufak bir araştırma yaparak hemen cevabını bulabiliriz.

967 Nerenin Kodu?

967, Yemen'in uluslararası telefon kodudur. Yemen, Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Doğusunda Umman, batısında Kızıldeniz ve güneyinde Aden Körfezi ile çevrilidir. Bu ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekerken, stratejik konumu itibarıyla da önemli bir coğrafyada bulunmaktadır.

967 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

967, Yemen'in uluslararası telefon kodu olarak bilinir. Bu kod, Yemen'in telefonlaşma sisteminde önemli bir rol oynar.

Diyelim ki, Yemen'deki bir arkadaşınızı aramak istiyorsunuz ve arkadaşınızın numarası 712345678 ise, aramınızı şu şekilde yaparsınız:

• +967 712345678