977 Nerenin Kodu? +977 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Güney Asya, Asya kıtasının güneyinde yer alan ve kültürel açıdan zengin bir bölgedir. Bu bölge, Himalaya Dağları'ndan Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyadır. Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biridir ve çeşitli etnik gruplar, diller ve dinler barındırır. Güney Asya, bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede bulunduğundan dolayı 977 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait bazıları tarafından araştırılmaktadır.

977 Nerenin Kodu?

Dünyanın en yüksek dağına ev sahipliği yapan Nepal'in uluslararası telefon kodu, +977'dir. Nepal, Güney Asya'da yer alan, başkenti ve en büyük şehri Katmandu olan bir ülkedir. Bu kodu kullanılarak, Nepal'deki herhangi bir numarayı aramak mümkündür. Buna örnek vermek gerekirse, Türkiye'den Nepal'deki bir numarayı aramak için "00 977" veya "+977" kodunu tuşladıktan sonra, aramak istenilen kişi veya kurumun telefon numarası tuşlanmalıdır. Nepal'in şehir ve bölge kodları da bu ülke kodunu takip etmektedir. Mesela, Katmandu için alan kodu "1"dir ve bu sebepten ötürü tam numaranın, "00 977 1 xxx xxxx" şeklinde olması gerekmektedir.

Nepal Nasıl Bir Yer?

Nepal, Güney Asya'da yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. Himalaya Dağları'nın büyük bir kısmı Nepal sınırları içinde yer alır ve dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı da burada bulunur. Başkenti Katmandu olan Nepal, zengin kültürel mirası, tarihi tapınakları ve manastırları ile dünyanın dört bir yanından turist çekmektedir. Ülke, çeşitli etnik gruplar ve dillerin bir arada yaşadığı bir mozaik gibidir. Nepal'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, turizm ve el sanatlarına dayanır. Doğaseverler ve macera arayanlar için trekking, dağcılık ve rafting gibi birçok aktivitede bulunmak mümkündür. Ayrıca, Nepal halkı misafirperverliği ve sıcak kanlılığı ile ünlüdür ve bu da ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır.