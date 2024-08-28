Barkodlar, alışverişlerimizde sıkça karşılaştığımız küçük ama bilgi dolu etiketlerdir. Barkodların ardında yatan detaylar, ürünlerin kökeni hakkında önemli ipuçları sunar. Örneğin 978 numaralı kodu gördüğünde bu ürünün hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmek isteyenler 978 barkod hangi ülkenin, 978 barkod numarası nereye ait gibi soruların cevapları hakkında araştırma yapabilir.

978 Barkod Hangi Ülkenin?

978 barkod numarası, uluslararası yayıncılık sektöründe kullanılan bir kod sistemidir ve genellikle kitaplar için tanımlanır. Bu numara, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) sisteminin bir parçasıdır. ISBN, kitapları ve diğer yayınları tanımlamak için kullanılan benzersiz bir numaralandırma sistemidir. 978 ile başlayan barkodlar, ISBN numaralarının bir parçası olarak dünya genelinde kitapların izlenmesini ve tanımlanmasını sağlar.

978 barkod numarası, özellikle kitaplar için kullanıldığından, belirli bir ülkenin değil, uluslararası bir sistemin parçasıdır. Bu nedenle, 978 numarası herhangi bir ülkeye özgü değildir ve dünya genelinde kitapların tanımlanmasında kullanılır. ISBN sisteminin bir diğer önemli özelliği, her kitabın kendine özgü bir ISBN numarası taşımasıdır, bu da kitapların kolayca tanımlanmasını ve izlenmesini sağlar.

Sonuç olarak, 978 barkod numarası belirli bir ülkeye ait değildir, ancak dünya genelinde kitapları tanımlayan ve izleyen uluslararası bir sistemin parçasıdır. ISBN sisteminin bu numarası, kitapların tanımlanmasını ve küresel ticarette kolayca izlenmesini sağlar.

978 Barkod Numarası Nereye Ait?

978 barkod numarası, kitapların tanımlanmasında kullanılan uluslararası bir kod sisteminin parçasıdır. Bu numara, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) sistemine aittir. ISBN, kitaplar ve diğer yayınlar için kullanılan benzersiz bir numaralandırma sistemidir ve 978 kodu, bu sistemin genel bir parçasıdır.

ISBN sisteminin amacı, her kitabı veya yayını benzersiz bir şekilde tanımlamaktır. ISBN numarası genellikle 13 hanelidir ve 978 ile başlar. Bu kod, kitapların dünya çapında düzenli bir şekilde tanımlanmasını ve izlenmesini sağlar. 978 numarası, ISBN sisteminin başlangıç kodu olarak kullanılır ve bu kodu takip eden numaralar, spesifik bir kitabı tanımlar.

978 ile başlayan barkodlar, belirli bir ülkeye özgü değildir. Bu numara, uluslararası bir standart olarak kabul edilir ve dünya genelinde kitapların tanımlanmasında kullanılır. ISBN sisteminin amacı, kitapları global pazarda düzenli bir şekilde takip etmek ve tanımlamaktır. Dolayısıyla, 978 numarası, herhangi bir ülkeye özgü bir kod değil, uluslararası bir sistemin parçasıdır.