994 Kimin Numarası? 994 Nolu Telefon Kodu Kime Ait?

Telefon kodları dünyanın bir ucundan başka bir ucuna kadar telefonlar aracılığı ile iletişimimizi kolaylaştırmaktadır. Her ülkeye ait telefon kodları sayesinde istediğimiz yerde ve zamanda yakınlarımız ile görüşebilmekteyiz. 994 nolu kod da iletişim sağlamamıza yardımcı olan kodlardan biridir. Peki, 994 nolu kod hangi ülkeye aittir? İşte, tüm detaylar…

994 Nolu Kod Kime Ait?

994 nolu telefon kodu komşu ülke olan Azerbaycan'a aittir. Azerbaycan'da bulunan birisini aramak isteyen vatandaşlar dünyanın diğer ucundan bile bu kodu kullanarak iletişim kurabilmektedir.

994 Nolu Kod Hangi Durumlarda Kullanılır?

+994 nolu telefon kodu Azerbaycan ülkesine ait olduğundan dolayı sadece Azerbaycan'da yaşayan kişileri aramak için kullanılır. Telefon numaraları aynı olsa bile başka bir kod kullanılırsa istediğiniz kişiye ulaşma imkanınız olmayacaktır. Bundan dolayı doğru kodu girdiğinizden emin olmanız oldukça önemlidir.

994 Nolu Kod Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Telefon kodları ülkeden ülkeye değiştiğinden dolayı her ülkenin kendisine ait bir telefon kodu bulunmaktadır. Bundan dolayı farklı ülkedeki birisini aramak isteyen kişiler +994 nolu kodu kullanmamalıdır. Aynı numara dahi olsa farklı bir kod girildiğinde istenilen kişilere ulaşım sağlanmayacaktır.