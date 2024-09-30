998 Nerenin Kodu? 998 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bir ülkeden başka bir ülke ile telefon görüşmesi yapmak için uluslararası alan kodlarının tuşlanması şarttır. Bu kodlar sayesinde aramalarda hata yapılmaz ve karışıklık olmaz. Bütün ülkelerde bir standart oluşturarak telefonla iletişimin bir sistem çerçevesinde yapılmasını sağlayan uluslararası alan kodlarından biri de 998 numaralı koddur. Merak edilen ise 998 neresi, hangi ülkeye ait biri kod ve 998 nerenin kodu olmaktadır.

998 Nerenin Kodu?

+ 998 ülke alan kodu Orta Asya ülkelerinden biri olan Özbekistan'a aittir. Özbekistan Cumhuriyeti resmi adını alan ve yedi bağımsız Türk Devleti içinde yer alan bu ülkeyi aramak için 998 uluslararası ülke kodu telefon numaralarının önüne yazılmalıdır.

Türkiye'den Özbekistan Nasıl Aranır?

Türkiye'nin dışında yer alan herhangi bir ülkeyi aramak istiyorsak cep telefonu ya da sabit telefon fark etmeksizin ilgili ülkenin alan kodunu öğrenmek zorundayız. Türkmenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi orta Orta Asya ülkelerinden biri olan Özbekistan'daki bir sabit telefon ile cep telefonuna ulaşmak için telefon numarasının başına + 998 kodunu tuşlamamız gerekmektedir. Daha sonra da doğrudan telefonu numarasını tuşlamak yeterlidir.