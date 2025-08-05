999 kişi dönerden zehirlenmişti: Mide bulandıran detay ortaya çıktı

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk satılan işletmeden geçen nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastanelere 999 kişi başvururken 341 kişi emniyete ve savcılığa başvurdu; 287 kişi ise firmadan şikayetçi oldu. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36) ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehirlenmelere konu olan işletme de mühürlendi.

YÜZLERCE KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet Savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin ise döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları ise 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi. Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin ise 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri iddianamede belirtildi.

DÖNER DEĞİL ADETA BAKTERİ YUVASI

30 Mart'ta soslanarak hazırlanan tavuk etlerinin pişirilerek satışa başlandığı, soslu vaziyette muhafaza edilen etlerin 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde pişirilerek satıldığı ifadeleri yer alan iddianamede vatandaşların rahatsızlanmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede denetim gerçekleştirildiği ve numune alındığı belirtildi.

Dava dosyasında tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere de yer verildi. Numunelerle ilgili Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nce yapılan Mikrobiyolojik Muayene ve Analiz neticesinde işletmede satılan tavuk döner ürününün analiz raporunda bakteriler olan Bacillus cereus, Koagülaz pozitif staphylococcus, Listeria monocytigenes ve Salmonella spp varlığı tespit edildiği ve analiz sonucu döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Müşteki ve mağdurlar tarafından alınan hekim raporlarında zehirlenmelerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğunun tespit edildi. İddianamede, zehirlenenler arasındaki 7 kişinin ise yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı şeklinde kanaat bildirildi. iddianamede, gıda mühendisi bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, zehirlenmeye neden olacak etkenler paylaşılarak, davaya konu olan tavuk etlerin arefe günü toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bek ilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesinin olayı tetiklemiş olabileceği, analiz neticesinde olumsuz çıkan bakterilerin, işletmelerinin gıda güvenliği yönünden bazı eksiklerinin olduğu izlenim verdiği belirtildi.

Gıda bilirkişisi raporunda tavuk etleri taze olarak alınıp son kullanma tarihi geçmeden hazırlansa ve pişirilerek servis edilse bile etlerin sosta 2-3 gün bekletilip günlük pişirilerek servis edilmesi neticesinde zehirlenme olayı olduğu, bu ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya arz edilmeyeceği de belirtildi. Gıda mühendisi raporunda, bulunan mikroorganizmadan Listeria monocytigenes bakterisi nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu şeklinde kanaat bildirdi.

ŞÜPHELİLER ASGARİ DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETTİ

Cumhuriyet savcısı iddianamesinde 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan günü tüketilen tavuk döner ürünleri nedeniyle müştekilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği, tavuk etinin 29 Mart günü soslanarak dolapta muhafaza sonrası 30 Mart günü tüketen müşterilerin herhangi bir şikayeti bulunmadığı, yaralanmaların tamamının devam eden diğer 3 günde meydana geldiğini ifadeleri yer aldı. Savcı, alınan raporlar doğrultusunda tavuk etinin yapısı gereği hassas ve hemen tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu, bekletilmesi neticesinde üzerinde bakteri miktarının arttığını ve bu hususun yıllardan beri gıda sektöründe çalıştıklarını beyan eden şüpheliler dükkan işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y. tarafından bilinmesi gerektiği ancak şüphelilerin gıda sektörünün gerektirdiği asgari dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek hijyen eksikliği, etin uygun koşullarda pişirilmemesi ve muhafaza edilmemesi kaynaklı olarak müştekilerin gıda zehirlenmesi yaşamalarına neden olduklarını belirtti.

8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde 4 çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıkların yargılanmasına Körfez Adliyesi'nde 7 Ağustos günü başlanacak.