Haberler Yaşam Haberleri 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 22:28 Son Güncelleme: 5.8.2022 22:28

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabı merak konusu olarak 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

999.999.999.999.999.999’a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?

A- 1 oktilyon
B- 1 trilyar
C- 1 kentilyon (CEVAP)
D- 1 septilyon

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999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?
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