Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.