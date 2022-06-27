A haber canlı izle ekranı akşam saatleri itibariyle araştırılacak. 27 Haziran Pazartesi Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Kabine kararlarını canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler A haber canlı yayın izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte A haber canlı izle ekranı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17.30 ile 19.00 arasında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.