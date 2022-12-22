A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!

A Haber canlı izle ekranı ile bugün Yeni asgari ücret zammı açıklaması merakla bekleniyor. A Haber ekranlarından tüm gelişmeler naklen yayınlanırken geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam açıklamasının bugün olacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinden itibaren gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte A Haber canlı izle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması detayları…
Yeni asgari ücret bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.
Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.