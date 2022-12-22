A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.

Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.