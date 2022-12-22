Haberler Yaşam Haberleri A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:24

A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!

Yeni asgari ücret zammı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Yeni zam oranının duyurulacağı bugünde tüm gelişmeler A Haber canlı izle ekranlarından takip ediliyor. İşveren tarafı TİSK 7 bin TL'den kapıyı açarken, işçi tarafında toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '9 bin TL' olarak resmi teklifini duyurmuştu. Bu kapsamda milyonların gözü A Haber canlı izle ekranına çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması a haber canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!

A Haber canlı izle ekranı ile bugün Yeni asgari ücret zammı açıklaması merakla bekleniyor. A Haber ekranlarından tüm gelişmeler naklen yayınlanırken geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam açıklamasının bugün olacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinden itibaren gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte A Haber canlı izle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması detayları…

AHABER CANLI İZLE! 7 Aralık 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı açıklamaları ve A Haber canlı izle ekranı

Yeni asgari ücret bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak.

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AHABER CANLI İZLE! 7 Aralık 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı açıklamaları ve A Haber canlı izle ekranı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.

Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.

AHABER CANLI İZLE! 7 Aralık 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı açıklamaları ve A Haber canlı izle ekranı

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bakan Bilgin'in bugün son kez TÜRK-İŞ ve TİSK ile görüşüp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesinin ardından yeni asgari ücretin bugün öğle saatleri veya sonrasında duyurulması bekleniyor.

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A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması için gözler A Haber canlı yayınında!
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