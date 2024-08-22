Belirli bir kan grubuna ait olan kişinin, başka bir kan grubuna ait olan birine kan veremeyeceği bilinen bir gerçektir. Tıpkı bu konuda kan gruplarının ayrılığı ve farklılığı olması gibi, beslenme ve diyet konusunda da farklılıkları vardır. Her kan grubuna ayrı olarak iyi gelecek veya kesinlikle tüketmemeleri gereken farklı bir besin vardır. A grubu için de bu kural aynıdır. Bu gruba ait olanların bolca tüketmeleri gereken birçok yiyecek olduğu gibi, tüketmekten kaçınmaları gereken besinler de vardır. Bu sebeple A kan grubu beslenme listesi, A kan grubu ne yemeli, ne yememeli soruları sağlık açısından büyük bir önem taşımaktadır.

A Kan Grubu Ne Yemeli?

Her ne kadar besin kategorileri değişmese de, kan gruplarına ait beslenme listesinde besin içerikleri değişiyor. A kan grubu için önerilen beslenme listesi şu şekildedir:

Tavuk

Balık

Buğday

Pirinç

Brokoli

Havuç

Ispanak

Ananas

Kiraz

Zeytinyağı

A Kan Grubu Ne Yememeli?

Sağlık açısından oldukça iyi gelen birçok besin olmasıyla beraber, tüketiminden kaçınılması gereken besinler de vardır. Bu besinler genellikle A kan grubunun beslenme listesi için önerilmeyen besinlerdir. Bu yiyeceklerin listesi de şu şekildedir: