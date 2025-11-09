A MİLLİ TAKIM AMÇ FİKSTÜRÜ 2025-2026: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Gürcistan deplasmanından galibiyetle dönmenin moralini arkasına alarak bu kez sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, üç puanla hem çıkışını sürdürmeyi hem de grup sıralamasındaki avantajını artırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar…