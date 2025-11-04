A MİLLİ TAKIM MAÇ ÇOŞKUSU! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor! E Grubu'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki sınavında Bulgaristan ile karşılaşacak. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen milliler, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte milli maç programı…