A MİLLİ TAKIM MAÇ ÇOŞKUSU! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç programı

Giriş Tarihi: 4.11.2025 14:58

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yoluna kararlılıkla devam ediyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan Türkiye, bir sonraki karşılaşmasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise maçın günü, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın ayrıntıları…

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor! E Grubu'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki sınavında Bulgaristan ile karşılaşacak. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen milliler, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte milli maç programı…

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

