A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sıradaki maçta Türkiye, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken, taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puan topladı. İlk 4 maçını tamamlayan Milliler'in, grup aşamasında oynaması gereken 2 maçı daha kaldı. İşte milli takımın kalan maçları;
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye