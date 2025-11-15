A Milli Takım, play-off’u garantiledi! Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da ağırladı ve mücadeleyi 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Türkiye, gruptaki başarısını perçinleyerek play-off oynamayı garantiledi ve Dünya Kupası yolunda bir adım daha ileriye geçti.

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (k.k.) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Bulgaristan galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı 12'ye yükseldi. Bulgarlar ise 0 puanla son sırada kaldı. Grubun son maçında milliler, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.