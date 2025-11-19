A Milli Takım’ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu skor, Türkiye'yi play-off aşamasına taşırken futbolseverler muhtemel rakipleri merak ediyor. Peki 2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım'ın karşılaşabileceği takımlar kimler? İşte ayrıntılar…
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara kalan ülkeler belli oldu.
Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.
Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.
1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka
2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya
3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek
4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya
Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.
Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.
Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.
Birinci torbada yer alan Türkiye yarı finalde 4. torbadaki İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda takımlarından birisiyle eşleşecek.
|Takvim
|Tur
|Maçlar
|Tarih
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|11-17 Haziran 2026
|2. Maçlar
|18-23 Haziran 2026
|3. Maçlar
|24-27 Haziran 2026
|Eleme aşaması
|Son 32
|28 Haziran-3 Temmuz 2026
|Son 16
|4-7 Temmuz 2026
|Çeyrek final
|9-11 Temmuz 2026
|Yarı final
|14-15 Temmuz 2026
|Üçüncülük maçı
|18 Temmuz 2026