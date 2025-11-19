Haberler Yaşam Haberleri A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:58

A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?

A Milli Takım, İspanya deplasmanında 2-2’lik beraberlik alarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ni tamamladı. Grubu 13 puanla bitiren Türkiye, şimdi Dünya Kupası play-off aşamasına odaklandı. Peki, "Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

A Milli Takım’ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu skor, Türkiye'yi play-off aşamasına taşırken futbolseverler muhtemel rakipleri merak ediyor. Peki 2026 Dünya Kupası Play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım'ın karşılaşabileceği takımlar kimler? İşte ayrıntılar…

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara kalan ülkeler belli oldu.

Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.

Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılacak.

Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

TORBALAR

1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka

2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.

Birinci torbada yer alan Türkiye yarı finalde 4. torbadaki İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda takımlarından birisiyle eşleşecek.

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Takvim
Tur Maçlar Tarih
Grup aşaması 1. Maçlar 11-17 Haziran 2026
2. Maçlar 18-23 Haziran 2026
3. Maçlar 24-27 Haziran 2026
Eleme aşaması Son 32 28 Haziran-3 Temmuz 2026
Son 16 4-7 Temmuz 2026
Çeyrek final 9-11 Temmuz 2026
Yarı final 14-15 Temmuz 2026
Üçüncülük maçı 18 Temmuz 2026
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz