A SPOR CANLI İZLE! ZTK Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı yayın A Spor izle

Giriş Tarihi: 13.01.2026 20:45

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam devam ediyor. Galatasaray, A Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Fethiyespor’a konuk oluyor. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma öncesi futbolseverler A Spor canlı izle aramalarını yoğunlaştırdı. Fethiye’de oynanacak kritik mücadele nefesler tutuldu. İşte Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı yayın izle bilgileri…

Kupada yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, Muğla deplasmanında Fethiyespor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip 2'de 2 yapmayı hedeflerken, karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar A Spor canlı izle sorgulamalarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İşte Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı yayın izle...

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak Fethiyespor - Galatasaray maçı 13 Ocak 2026 Salı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

İşte A Spor canlı yayın izle linki:

A SPOR CANLI İZLE

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

