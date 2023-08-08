A1 Ehliyet Kaç Cc Motor Kullanabilir? A1 Motor Ehliyeti Kaç Cc’ye Kadar Kullanır?

A1 ehliyeti, özellikle küçük yaşta olup motor kullanmak isteyenlerin talep gösterdiği bir ehliyet çeşididir. Çünkü A1 sınıfı ehliyetin yeterlilik yaşı diğer ehliyet türlerinden daha küçüktür. A1 ehliyet de diğer ehliyetlerde olduğu gibi sürücü kurslarından alınabilir. Ehliyet almadan önce A1 ehliyet kaç cc motor kullanabilir, söz konusu ehliyet kaç cc'ye kadar kullanır sorularının cevabını bulmanız uygun olacaktır.

A1 Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir?

A sınıfı ehliyet denildiğinde akla gelen araçların başında kuşkusuz motor gelir. A sınıfı ehliyet, iki ve 3 tekerli motorlu araçları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür. Ocak 2016'da yapılan yasal düzenleme ile A1 ve A2 olarak ikiye ayrılan A sınıfı ehliyetler, A, A1, A2 ve M olarak dörde ayrılmıştır. Söz konusu ehliyetlerin geçerlilik süresi de yine 10 yıl olarak kalmıştır.

A sınıfı ehliyet türlerin her biri, kullanılan motorun motor hacmine göre belirlenmiştir. Buna göre A1 sınıfı ehliyet sahibi kişiler 125 cc ve 14 beygir gücüne kadar olan motorları kullanabilirler. Daha büyük motor hacmindeki motorları kullanmak için ehliyetin daha kapsamlı olması gerekir.

A1 ehliyetin kaç yaşından itibaren verildiği de merak edilen konulardan biridir. A1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 16 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu özelliği ile A1 ehliyet, en küçük yaşta alınabilen ehliyet türüdür. Lise döneminde öğrenciliği devam eden kişilerin sürücü kursuna yazılarak bu ehliyeti alabildiğini söyleyebiliriz.

A1 Motor Ehliyeti Kaç CC'ye Kadar Kullanır?

A1 sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler 125 cc ve altındaki motorları kullanabilir. A1 sınıfı ehliyet ile motor gücü çok yüksek olmayan 125 cc motorlar rahatlıkla kullanılabilir. Kullanıcıların konu ile ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de araç ehliyeti ile kullanılacak olan motorun hangisi olduğudur. B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler 50 cc motorları kullanabilirler. Daha güçlü motorlar için motor ehliyetine ihtiyaç vardır.

A1 sınıfı ehliyet almak için sürücü kursunun istediği evraklarla birlikte herhangi bir sürücü kursuna müracaat etmeniz yeterlidir. Ehliyet almak için istenen evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik fotokoposi

2 adet biyometrik çekilmiş fotoğraf

Sağlık kuruluşundan alınmış bir sağlık raporu

Adli sicil raporu

En az ilkokul diploması

Sürücü kursunda kurs almayı müteakip MEB tarafından yapılan yazılı sınava ve müteakiben uygulamalı sınava girmeniz gerekir. Her iki sınavda da başarılı olduğunuzda A1 ehliyet almaya hak kazanırsınız.