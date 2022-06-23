A101, Migros, CarrefourSA kurban satışlarına başladı! 2495 TL’den başlayan kurban fiyatları ile küçükbaş ve büyükbaş kesimi yapılıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken A101 Migros Carrefour kurban fiyatları dikkat çekti. Marketten markete değişiklik gösteren kurban fiyatları geçen yıllarda olduğu gibi göre büyükbaş ve küçükbaş olarak ayrılıyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu tarihte kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen kişiler bu yıl için kurbanlık fiyatları araştırması yapıyor. İşte A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ve detaylar...
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
Kampanyayla ilgili olarak kurumun resmi sitesinde yer alan alt bilgi şöyle;
"Web sitemizden ve mobil uygulamamızdan vereceğiniz siparişlerinizi İstanbul, Adana, Afyon, Adapazarı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, İzmit, Samsun, Konya, Mersin, Muğla, Yalova ve Zonguldak illerinde adresinize ücretsiz getiriyoruz."
A101 KURBAN FİYATLARI 2022
Kampanyayla ilgili olarak kurumun resmi sitesinde yer alan alt bilgi şöyle;
"Online sitemizden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz."
MİGROS KURBAN FİYATLARI 2022
Kampanyayla ilgili olarak kurumun resmi sitesinde yer alan alt bilgi şöyle;
"Ülkemizin dört bir yanındaki yetiştiricilerden, kurbanlık vasıflarını taşıyan kurbanlıklar, veteriner hekimlerimiz tarafından özenle seçilir ve satın alma işlemi gerçekleşir. Tüm kurbanlıklarımız yerli besidir.
Kurbanlıkların canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimlerimiz tarafından kesim öncesi yapılır. Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimlerimiz tarafından %100 muayene edilir. Kurban kesimlerimiz; yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun, onaylı kesimhanelerimizde, İslami kurallara uygun olarak bayram namazına takiben, vekalet alınarak din görevlisi ve noter huzurunda yapılır.
Kurbanınız kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formumuzda bulunan "kesim bilgisini ileteceğimiz cep telefonu"nuza SMS olarak bilgi verilir.
Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklarımız en erken bayramın 2.günü, büyükbaş kurbanlıklarımız da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilerimize teslim edilir."