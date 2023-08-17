A2 Ehliyet Kaç Cc Motor Kullanabilir? A2 Motor Ehliyeti Kaç Cc’ye Kadar Kullanır?

Ehliyet almak için, sürücü adayları, teorik ve pratik sınavlardan geçmek zorundadır. Teorik sınav, trafik kurallarını ve işaretlerini, pratik sınav ise aracı güvenli bir şekilde kullanabilme becerisini ölçmektedir. A2 ehliyeti, belirli bir güce sahip olan motosikletleri kullanmak için gerekli olan bir ehliyet türüdür. A2 ehliyet kaç cc motor kullanabilir, kaç cc ye kadar kullanır, kaç cc motor için geçerlidir, dediğimizde iki tekerlekli ve üç tekerlekli motorlar için farklı güçlerde kullanılabileceğini öğreniriz.

A2 Ehliyet Kaç cc Motor Kullanabilir?

A2 ehliyeti, motosiklet kullanmak için gerekli olan bir ehliyet türüdür. A2 ehliyeti almak için en az 18 yaşında olmak gerekir. Bununla birlikte A2 ehliyeti almak için, sürücü adayları, teorik ve pratik sınavlardan geçmek zorundadır. Teorik sınav, trafik kurallarını ve işaretlerini kapsamaktadır. Pratik sınav, aracı güvenli bir şekilde kullanabilme becerisini ölçmektedir. A2 ehliyeti almak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı

Pasaport

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi başvuru formu

1 adet fotoğraf

Harç makbuzu

A2 Motor Ehliyeti Kaç cc'ye Kadar Kullanır?

A2 ehliyeti ile kullanılabilen araçlar şunlardır:

35 kilovata (47 beygir gücü) kadar olan iki tekerlekli motosikletler

15 kilovata (20 beygir gücü) kadar olan üç tekerlekli motosikletler

Aynı zamanda A2 ehliyeti ile 2 yıllık deneyimin ardından A sınıfı ehliyet alınabilir.