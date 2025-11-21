AB Türk lezzetlerine hayran

Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında AB tarafından tescillenen ürün sayısı artıyor. Yenice Ihlamur Balı, Avrupa Birliği'nce tescil edilen 43'üncü coğrafi işaretli ürün oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor" dedi. Kacır, üreticilere teşekkür ederek "Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de üretilen ürünlerin tüm dünyada tanıtılmasına yönelik başlatılan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği'nin meyveleri alınıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor. Yenice Ihlamur Balı, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.

Karabük'ümüze, üreticilerimize hayırlı olsun diyor, emeği bulunan herkese tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz." Bugüne kadar AB tarafından tescillenen ürünler ise şöyle: Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı.