Abant Gölü, Abant Tabiat Parkı adı ile de biliniyor. Abant Gölü'nün çevresinde yabandomuzu, karaca, tavşan, yaban ördeği, tilki, ayı, yaban güvercini ve keklik yaşıyor. Gölün içerisinde ise Abant alabalığı bulunuyor. Peki, her mevsim ayrı güzelliğe sahip Abant Gölü yürüyüş parkuru kaç kilometre? Abant Gölü yürüyüş parkuru başlangıcı ve bitişi nerede? Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Abant Gölü Yürüyüş Parkuru Nerede?

Abant Gölü, Bolu'nun 35 metre güney batısında yer alıyor. Yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunan ve 125 hektara sahip olan Abant Gölü, heyelan set gölü olarak da biliniyor. Tatlı suya sahip olan gölün en derin kısmı ise 18 metredir.

Abant Gölü aynı zamanda Abant ve Keremali dağlarının üzerinde yer alıyor. Abant Deresi, vadide bir heyelan gölü oluşturuyor. Gölden çıkan fazla sular ise Abant Deresi ile Bolu Çayı'na dökülüyor. Abant Gölü; akarsu, birkaç kaynak su, kara ve yağmur suları ile besleniyor. Gölün ve çevresinde yer alan 1196 hektarlık alan tabiat parkı olarak işletiliyor. Göl aynı zamanda o kadar berrak ve temizdir ki, derinleri görülebiliyor.

Abant Gölü Yürüyüş Parkuru Kaç Km?

Abant Gölü'nün çevresindeki yürüyüş parkur 7 km olarak biliniyor. Bu parkurda yürüyüş yapmak zorlayıcı olabileceği için, parkın girişinde daha kısa bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Parkur üzerinde zaman zaman gölün üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Bu sayede gölün temiz havasını ciğerlerinize doyasıya doldurabilirsiniz. Aynı zamanda Abant Gölü içerisinde faytonlar da bulunuyor. Yorulduğunuzu hissettiğinizde fayton kullanabilirsiniz.

Abant Gölü'nün her mevsim ayrı bir güzelliği bulunuyor. Bu nedenle her mevsim giderek bambaşka güzellikler görmeniz mümkün. Güneşli havaları seviyorsanız ve güzel bir yürüyüşün ardından piknik yapmak istiyorsanız, mayıs ve eylül ayları arasında Abant Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Trekking için ise en çok tercih edilen zamanlar ilkbahar ayları olarak biliniyor. Yeniden canlanmaya başlayan doğa, ilkbahar aylarında eşsiz bir manzara sunuyor.

Abant Gölü aynı zamanda pek çok aktivite yapabileceğiniz bir yer olarak da biliniyor. Keyifli yürüyüşlerin ardından bisiklete binebilir, oltayla balık tutabilirsiniz. Eğer adrenalin seviyorsanız Abant Gölü'nde yamaç paraşütü de yapabilirsiniz. Abant Gölü'nde 4 adet piknik alanı bulunuyor. Bu sayede hem piknik yapabilir hem de doğanın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi sevenler için ise Abant Gölü tam bir cennet! Yürüyüşünüz boyunca karşınıza türlü sazlıklar ve nilüferler çıkacaktır. Eğer konaklamak isterseniz, Abant Gölü'nün çevresinde konaklayabileceğiniz alanlar da mevcut.

Dilerseniz kamp yapabileceğiniz bölgeler de bulunuyor. Abant Gölü'nün çevresinde alıç, kuşburnu, çilek, mantar, dağ çileği gibi çeşitli bitkiler yetişiyor. Abant Gölü Tabiat Parkı, bitki örtüsünün zenginliği ile biliniyor. Gölün çevresinde aynı zamanda geyik ve alabalık yetiştirmek için istasyonlar yer alıyor. Burada doğan alabalık yavruları, Abant Gölü'ne bırakılıyor. Geyikler ise yetiştirildikten sonra doğaya bırakılıyor. Bu sayede göl çevresinde gezi yaparken pek çok bitki ve hayvan çeşitliliği görmek mümkün oluyor.