ABB Halk Ekmek’te üretim tarihi oyunu: Mansur Yavaş’tan bir skandal daha! Vatandaşın sağlığıyla böyle oynuyorlar...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda 'üretim tarihi' skandalı patladı. Yapılan kontrollerde Ankara Halk Ekmek tarafından satışa sunulan bazı ürünlerde üretim tarihinin "2 Mayıs 2026" olarak yer aldığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Söz konusu ürünlerde yer alan tarih bilgisi, tüketiciler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Vatandaşlar, gıda etiketlerinde yer alan üretim ve son tüketim tarihinin şeffaf ve doğru olması gerektiğini vurgularken, aksi durumların sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. 'Ürün daha üretilmeden nasıl satışa sunuluyor?' sorusu ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
DENETİM MEKANİZMALARI TARTIŞILIYOR
Yaşanan gelişme, belediyelere bağlı gıda üretim tesislerindeki denetim süreçlerini de yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, üretim ve etiketleme aşamalarında daha sıkı kontrollerin yapılması gerektiğini belirtirken, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sistemsel önlemler alınması çağrısında bulunuyor.
Vatandaş sağlığını hiçe sayan belediyeye ve Mansur Yavaş'a tepki yağdı: "Tüketici bu beyanlara nasıl güvenecek?"
BU SKANDAL İLK DEĞİL!
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki Halk Ekmek'te skandallar bitmiyor. Geçtiğimiz yıllarda üretilen ekmekte insan sağlığı için tehlikeli bakteri tespit edilmiş, bazı vatandaşlarda sağlık problemleri baş göstermiş, birçok vatandaş bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, göz enfeksiyonları vb. belirtilerle hastanelere başvurmuştu.
'ROP' BAKTERİSİ ÇIKMIŞTI
Sağlık sorunlarının Halk Ekmek'ten alınan ekmekten kaynaklandığı şüphesi üzerine ekmek laboratuvar incelemesine gönderilmiş ve yapılan ön incelemede ekmekte halk sağlığı için tehlike oluşturan 'rop' bakterisi tespit edilmişti.