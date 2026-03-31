ABB ‘konser vurgunu’ davasında 3 sanığa yeniden tahliye

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 3'ü tutuklu 14 sanığın, 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Önceki celse tüm tutuklu sanıkların tahliye edildiğini ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliyelere itiraz etmesi üzerine Hacı Ali, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın tekrar tutuklandığını bildiren mahkeme başkanı tanıklara söz verdi.

KARARLAR UZANOĞLUNA İLETİLİR, ARDINDAM MANSUR YAVAŞ'A SUNULARAK KARAR VERİLİRDİ

Tanık Osman Cem Taşbaş, konser ve etkinlik fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek alımların ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun kararıyla yapıldığını öne sürdü. İstanbul Fest'te de benzer şikayetler duyduğunu ifade eden Taşbaş, Selahattin Çelikkaya'nın Uzunoğlu ile görüştüğünü ancak içerikten haberdar olmadığını söyledi. İhale süreçlerine dair doğrudan bilgi sahibi olmadığını ifade eden Taşbaş, karar mekanizmasında Hacı Ali Bozkurt'un etkili olduğunu, işlemlerin proforma faturalar üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü. Konserlerin maliyetine ilişkin itirazını Mansur Yavaş'ın vip aracında Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini belirten Taşbaş, "Nihai kararlar Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu tarafından alınıyordu. Hacı Ali Bozkurt'un değerlendirmeleri Uzunoğlu'na iletilir, ardından Mansur Yavaş'a sunularak karar verilirdi" ifadelerini kullandı. Taraflar arasındaki özel görüşmelere ilişkin detay bilmediğini söyleyen Taşbaş, Selahattin Çelikkaya ile Nevzat Uzunoğlu'nu bir veya iki kez birlikte gördüğünü kaydetti. Tepebaş, telefonunda farklı soruşturmalara ilişkin belgelerin bulunmasına yönelik yöneltilen soruya ise "Belgeler taraflarca bana iletildi. Kaynak belirtmek istemiyorum" yanıtını verdi.

"ROLEX POŞETİNİN İÇİNDE ÇİKOLATA GELDİ"

Tanık Fulya Koçak, Hacı Ali Bozkurt ile uzun süre çalıştığını, işten ayrılmasının tartışmalı olduğunu ve görev değişiklikleri nedeniyle mobbinge uğradığını öne sürdü. İhale süreçlerine dair doğrudan bilgi sahibi olmadığını belirten Koçak, fiyatların yüksekliğine ilişkin kurum içinde yaygın söylentiler bulunduğunu, bazı personelin bu nedenle imza atmaktan çekindiğini ifade etti. Osman Cem Taşbaş ile Hacı Ali Bozkurt arasında da bu nedenle sorun yaşandığını duyduğunu söyledi. Koçak, Kültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü'nde görevli bir saha personelinin araçta gördüğü saatin Hacı Ali Bozkurt'a verileceğini iddia ederek bunu yaydığını, söz konusu personelin daha sonra başka bir müdürlüğe gönderildiğini aktardı. Ayrıca Bozkurt'un odasında Rolex marka saat poşeti gördüğünü belirten Koçak, Bozkurt'un poşetin TRT'deki bir kişiden gelen çikolata olduğunu ve bu poşete konularak getirildiğini söylediğini ifade etti. Poşetin fotoğrafını çektiğini ancak sosyal medyada paylaşmadığını beyan etti.

SEGBİS üzerinden dinlenen organizasyoncu Ahmet Subutay Yitgin, Selahattin Çelikkaya'yı tanıdığını ancak iddialara ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Tanık Murat Özkan, olaylara dair bilgi sahibi olmadığını belirterek, yalnızca İsrafil Çetin'in işe alma vaadi üzerine çek tahsil ettiğini, paranın akıbetini bilmediğini ifade etti. ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde organizasyon şefi Bayram Ceylan, dava konusu konserlerin pazarlık süreçlerine dair bilgisi olmadığını belirterek, Gençlik Parkı konserlerinde sanatçı kaşelerini öğrenip Hacı Ali Bozkurt'a ilettiğini, Bozkurt'un da fiyat düşürülmesini istediğini ve bunu karşı tarafa aktardığını söyledi. Kurum içinde yalnızca "bu konsere bu kadar verilir mi" düzeyinde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Ceylan, yüksek tutarlı usulsüzlük iddialarına dair bilgi sahibi olmadıklarını vurguladı.

"İFADELER ENTRİKA VE DEDİKODUDAN İBARETTİR"

Tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt tanık beyanlarına karşı savunmasında, "Eski bir sunucu ile projemiz vardı. Erken saatte randevumuz olduğu için gelirken çikolatayı faklı poşete koymuş, fotoğraf çekilmesi art niyetli" dedi. Taşbaş'ın ifadelerine yanıt olarak ise "En pahalı işimiz 29 Ekim 2023. Sanatçı talepleri ve enflasyon göz önüne alındığında fiyatlar bize ait değil. 197 gündür iki iftiracı yüzünden çile çekiyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Onur Evren savunmasında, "İfadeler dedikodu ve entrikadan ibaret, hiçbir işi pahalıya yapmadık." derken, Selahattin Çelikkaya da, "Sadece işimizi yaptık, Osman Bey en az malzemeli işlere yüksek ücretli imza atmıştır" savunmasını yaptı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, duruşmaya katılmayan İsrafil Çetin'in zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamını karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise aleyhe hususları kabul etmediklerini, tanıklar tarafından defalarca duyuma dayalı bilgilerin beyan edildiğini belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

MAHKEMEDEN 3 SANIĞA YENİDEN TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine, Tanık İsrafil Çetin'in zorla getirilmesine ve diğer tutuksuz sanıklarla mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.