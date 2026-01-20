ABD Başkanı Trump: Suriye hükümeti DEAŞ’lıları yakaladı

Rutte ise Trump'a mesajında, "Sayın Başkan, sevgili Donald, bugün Suriye'de başardığınız şey inanılmaz. Davos'taki medya etkinliklerimi, orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptığınız çalışmaları öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlıyım. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Trump, daha sonra konuyla ilgili ABD basınına verdiği röportajda, söz konusu özel mesajları, Macron ve Rutte'nin kendi görüşünü desteklerini için yayınladığını belirtti. Trump, "Bu benim görüşümü doğruladı. 'Haydi akşam yemeği yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Bu benim görüşümü doğruladı" dedi.