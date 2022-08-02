ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?

ABD - Çin geriliminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in uyarılarına rağmen içerisinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bulunduğu uçağın Tayvan'a inmesi gerilimi arttırdı. Son dakika haberinin ardından Pelosi ile ilgili bilgi sahibi olmak istemesi sonrasında "Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında, nereli, uçakta mı?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA | NANCY PELOSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, UÇAKTA MI?

Nancy Pelosi hayatı ve biyografik detaylar şöyle;