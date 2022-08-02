ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?

ABD - Çin geriliminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in uyarılarına rağmen içerisinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bulunduğu uçağın Tayvan'a inmesi gerilimi arttırdı. Son dakika haberinin ardından Pelosi ile ilgili bilgi sahibi olmak istemesi sonrasında "Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında, nereli, uçakta mı?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Nancy Pelosi hayatı ve biyografik detaylar şöyle;
Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi (d. 26 Mart 1940), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanı.
2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.
4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.
Gelen son dakika görüntülerinde Tayvan'a inen ABD uçağından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu görülüyor.