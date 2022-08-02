Haberler Yaşam Haberleri ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 18:18 Son Güncelleme: 2.8.2022 18:18

ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde yer aldığı uçağın Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan’a inmesi sonrasında Çin savaş uçaklarını hazırladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Pelosi ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler “Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında, nereli, uçakta mı?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında, nereli, uçakta mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?

ABD - Çin geriliminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in uyarılarına rağmen içerisinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bulunduğu uçağın Tayvan'a inmesi gerilimi arttırdı. Son dakika haberinin ardından Pelosi ile ilgili bilgi sahibi olmak istemesi sonrasında "Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında, nereli, uçakta mı?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA | NANCY PELOSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, UÇAKTA MI?

Nancy Pelosi hayatı ve biyografik detaylar şöyle;

NANCY PELOSİ KİMDİR?

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi (d. 26 Mart 1940), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanı.

2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.

4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.



NANCY PELOSİ UÇAKTA MI?

Gelen son dakika görüntülerinde Tayvan'a inen ABD uçağından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu görülüyor.

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ABD - Çin gerilimi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli, uçakta mı?
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