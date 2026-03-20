ABD füzeleri vurmuştu! İran’daki okul katliamından sağ kurtulan öğrenci konuştu: Rüya sandım…

"ÜZERİME TAŞLAR DÖKÜLDÜ! HEPSİ ÖLMÜŞTÜ... "

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak."