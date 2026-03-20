Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:16 Son Güncelleme: 20.03.2026 11:25

ABD füzeleri vurmuştu! İran’daki okul katliamından sağ kurtulan öğrenci konuştu: Rüya sandım…

SON DAKİKA… Dünya, 21. Gününe giren ABD/İsrail-İran Savaşı’na kilitlendi. Savaşın ilk günü ABD, İran’ın Minab kentinde bir ilkokula düzenledi. Katliamda, çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirdi. O saldırıdan sağ kurtulan bir kız öğrencinin anlattıkları ise tüyler ürpertti. İşte detaylar…

ABD-İsrail'in İran'ın güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki ilkokula düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan kız öğrenci, yaşadığı korku dolu anları, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." sözleriyle anlattı. İran Kızılayı, Minab kentindeki bir ilkokula yönelik saldırılardan yaralı kurtulan bir kız çocuğunun görüntülerini yayımladı.

"RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ SANDIM"

Yayımlanan görüntülerde, bir hastane odasında tedavi gördüğü anlaşılan küçük kız, saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." dedi.

"ÜZERİME TAŞLAR DÖKÜLDÜ! HEPSİ ÖLMÜŞTÜ... "

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak."

185 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

