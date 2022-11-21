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Giriş Tarihi: 21.11.2022 19:41 Son Güncelleme: 21.11.2022 19:41

ABD Galler maçı canlı izle! Dünya Kupası Amerika Galler maçı canlı yayın kanalı izle

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Galler yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler “ABD Galler maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ABD Galler maçı canlı izle linki ve özet detaylar.

ABD Galler maçı canlı izle! Dünya Kupası Amerika Galler maçı canlı yayın kanalı izle

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası müsabakasını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak ABD Galler maçı canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ABD GALLER MAÇI CANLI İZLE

2022 Katar Dünya Kupası ABD Galler maçı canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle;



2022 FIFA Dünya Kupası ABD Galler maçında ilk düdük 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00'da çalacak. Mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.



ABD GALLER MAÇI CANLI İZLE

ABD Galler maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/



ABD İLE GALLER, DÜNYA KUPASI'NDA İLK KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAK

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde yarın ABD ile Galler karşı karşıya gelecek.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.



Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.



ABD İLE GALLER, ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.

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ABD Galler maçı canlı izle! Dünya Kupası Amerika Galler maçı canlı yayın kanalı izle
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